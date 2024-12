Secretaria de Educação - Divulgação

Secretaria de Educação Divulgação

Publicado 12/12/2024 14:45

- Nesta quinta-feira (12), às 9h, São Pedro da Aldeia abre as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para cargos da Secretaria de Educação. As inscrições serão realizadas de forma on-line e seguem até a próxima segunda-feira (16), às 23h. Clique aqui para acessar o Edital de Abertura nº 001/2024 , com todas as informações necessárias.A abertura do cadastro reserva irá contemplar os cargos de Auxiliar de Creche, Auxiliar de Secretaria Escolar, Secretário Escolar, Cuidador de Aluno Especial, Inspetor de Aluno, Merendeira, Servente, Porteiro, Motorista, Monitor de Transporte Escolar, Nutricionista, Orientador Educacional, Supervisor Pedagógico, Inspetor Escolar, Psicopedagogo, Docente II, Docente I – Ciências, Docente I – Matemática, Docente I – História, Docente I – Geografia, Docente I – Língua Portuguesa, Docente I – Língua Inglesa, Docente I – Arte e Docente I – Educação Física.A classificação do candidato no Processo Seletivo Simplificado gera apenas a expectativa à contratação, reservando ao município o direito de proceder à contratação temporária que atenda aos seus interesses e às necessidades do serviço, sempre obedecendo a ordem classificatória dos aprovados e respeitando a regra constitucional de acumulação de vínculos, Art. 37, XVI da Constituição.Vale ressaltar que o Processo Seletivo é uma medida temporária e emergencial, conforme previsto na Constituição Federal. Ele atende demandas imediatas que não podem ser ocupadas por efetivos. O Processo é voltado para preencher vagas excepcionais, como afastamentos por licença maternidade ou vacância. O Concurso Público de 2023 permanece válido, com uma convocação em andamento.Nesta terça-feira (10), a Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia divulgou a Errata nº 001/2024, que altera os requisitos básicos da inscrição para o Processo Seletivo Simplificado.