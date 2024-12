Agentes da Dengue - Divulgação

Agentes da Dengue Divulgação

Publicado 12/12/2024 16:05

São Pedro da Aldeia - Será realizado neste sábado (14), em São Pedro da Aldeia, o Dia D de combate à Dengue, a partir das 8h. Os agentes de endemia estarão nos bairros Centro, Jardim Arco Íris, Parque Estoril e Poço Fundo promovendo um mutirão de ações. A mobilização é nacional e tem como objetivo eliminar focos do mosquito aedes aegypti.

A diretora da Vigilância em Saúde, Tatiana Leal, ressalta que as chuvas frequentes e as altas temperaturas são propícias para a proliferação do mosquito, que é responsável pela transmissão de diversas doenças. “A Vigilância Ambiental vem trabalhando durante todo o ano, mas, nesse período de verão, estaremos intensificando nossas ações. Solicito que toda a população se una a nossas equipes para, juntos, enfrentarmos a Dengue, Chikungunya e a Zica”, destacou.

Vale lembrar que, com uma rápida verificação semanal em sua residência, o cidadão pode evitar a proliferação do aedes aegypti. Basta conferir qualquer local que possa acumular água parada. A Secretaria de Saúde reforça a importância da população colaborar com o trabalho dos agentes, permitindo que eles entrem e inspecionem as residências.