Servidores da Delegacia da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) - Ascom

Servidores da Delegacia da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) Ascom

Publicado 17/12/2024 14:29

São Pedro da Aldeia - Servidores da Delegacia da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) de São Pedro da Aldeia foram homenageados com moção de aplausos na Câmara Municipal. A instituição é referência de eficiência em todo o estado do Rio de Janeiro devido à qualidade dos serviços prestados e compromisso com os contribuintes. Eles receberam a honraria do presidente da Câmara, Denilson Guimarães. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, esteve presente na ocasião.

Durante o mês de junho, em pesquisa de satisfação realizada pela própria Jucerja, por meio de formulário, foi constatada a qualidade dos serviços prestados ao obter elevado nível de satisfação em todas as etapas do atendimento. O trabalho recebeu nota máxima na satisfação geral dos clientes, fruto de uma equipe qualificada e dedicada em representar o município da melhor forma possível junto a classe empresarial e contábil.

O delegado da 22º Delegacia da JUCERJA em São Pedro da Aldeia, Dayvid Douglas Gonçalves, celebrou o resultado. “Para nossa equipe é muito importante esse reconhecimento público, pois vem coroar um ano de muitas vitórias. Comemoramos 11 anos de funcionamento em junho deste ano e o resultado da pesquisa de satisfação não poderia ser melhor, isso nos deixa muito satisfeitos. Saber que estamos no caminho certo nos motiva a ir além e buscar novas formas de servir a população aldeense e adjacências da melhor forma possível. A palavra é de agradecimento a todos os envolvidos”, afirmou.