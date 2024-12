Casa do Papai Noel - Ascom

Casa do Papai Noel Ascom

Publicado 18/12/2024 17:38

São Pedro da Aldeia - Após uma semana da abertura, a Casa do Papai Noel de São Pedro da Aldeia já recebeu mais de três mil assinaturas no livro de visitas. A exposição, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, reabrirá nesta quarta-feira (18), das 15h às 22h, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro. A “Aldeia do Noel”, na área externa, passou por manutenção após as fortes chuvas e incidência de granizo registradas no município na segunda-feira (16).



A vila cenográfica externa, composta por um trenó, uma estação de trem e uma ornamentação especial, que funciona como uma extensão da Casa do Papai Noel está com os espaços “instagramáveis” liberados para fotos e visitação das famílias.



Já o interior da Casa, conta com mobílias em estilo colonial, que encantam os visitantes pela beleza e riqueza de detalhes, a lareira e a biblioteca cenográficas, a fábrica de brinquedos do Bom Velhinho e o presépio – uma escultura de 1,60 metros de altura em 3D, que valoriza a tradição religiosa do Natal. O quarto do Papai Noel, outro destaque da exposição, tem diversos adereços temáticos, entre eles um relógio de pé do acervo da SEMUC, que pertenceu à Câmara Municipal no século XIX. Além do trenó e do trenzinho da “Aldeia do Noel”, na Casa as crianças também podem curtir o carrossel, um clássico dos parques de diversões.



O secretário de Cultura, Thiago Marques, elogiou a dedicação da equipe da Secretaria para manter o funcionamento da Casa. “É emocionante ver como o trabalho da nossa equipe tem gerado resultados tão positivos. Mesmo diante de desafios como as fortes chuvas, conseguimos reorganizar a estrutura rapidamente para receber as famílias com toda a magia do Natal intacta. A Casa do Papai Noel é um presente para a cidade e nosso objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis aos visitantes.”



A Casa do Papai Noel fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro. Excepcionalmente nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, a Casa não estará funcionando. É válido lembrar que, além dos horários tradicionais de visitação, a Secretaria Municipal de Cultura implantou um período de visitas exclusivo para crianças autistas e pessoas com sensibilidades sensoriais: às terças e quartas-feiras, das 18h às 19h. Nestes dias e horários, os estímulos sonoros e luminosos permanecem desligados. O último dia de funcionamento é o dia 10 de janeiro de 2025.

