Réveillon - Divulgação

Réveillon Divulgação

Publicado 31/12/2024 11:01

São Pedro da Aldeia - Com a festa da virada se aproximando, a tranquilidade e as belezas naturais de São Pedro da Aldeia prometem atrair um grande público para a cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, a taxa de ocupação hoteleira para o período de Réveillon é de 93% no município. A noite de 31 de dezembro terá atrações musicais que vão levantar turistas e moradores na Praia do Centro, além da tradicional queima de fogos que irá iluminar o céu nos primeiros minutos de 2025.

A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, destaca que a taxa de ocupação hoteleira é um termômetro do turismo. “Vivemos uma sazonalidade muito intensa, por isso, sempre reforçamos que os gestores, juntamente com os hoteleiros, devem investir para minimizar essa realidade”, aponta.

As pousadas aldeenses estão preparadas para receber os turistas e visitantes neste período do ano novo e ao longo do verão. Com as águas calmas da Lagoa de Araruama, São Pedro da Aldeia segue um destino certo para muitas pessoas na estação mais quente do ano. Pensando nisso, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública implementou o Plano Verão de Segurança, com patrulhamento reforçado nas principais praias e pontos turísticos do município.

Confira a programação do Réveillon 2025, que começa às 21h do dia 31/12:

21h – Abertura com DJ Wanderson XVR

21h30 – Pagodeando

23h30 – Raylane Mendes

00h – Fogos da Virada

01h30 – Live On