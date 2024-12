Carro pega fogo - Rede social

Publicado 30/12/2024 17:03

São Pedro da Aldeia - Na madrugada deste sábado (28), um carro pegou fogo no centro de São Pedro da Aldeia. O incidente ocorreu por volta das 3h, no semáforo localizado próximo à Praça das Águas, logo após a rodoviária.



Nas imagens é possível ver o momento em que o motorista consegue, desesperadamente, apagar o fogo.



Não há informações sobre feridos e nem sobre a causa do incêndio.