Dois indivíduos foram flagrados furtando um posto de saúde - Reprodução/Rede social

Publicado 08/01/2025 17:37

São Pedro da Aldeia - Dois indivíduos foram flagrados furtando um posto de saúde do bairro Estação, em São Pedro da Aldeia, no início desta semana. De acordo com denúncias, a dupla estaria cometendo diversos crimes parecidos em diferentes localidades da cidade, causando revolta na população.



O vídeo foi feito por um vizinho do local e rapidamente viralizou nas redes sociais. Relatos dão conta de que os elementos estariam atuando nas intermediações dos bairros Estação, São José, Fluminense e Bela Vista.



De acordo com Assessoria de Imprensa da SEPM, assim que o comando do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Cabo Frio, que abrange a Região dos Lagos, intensificou o policiamento na região, além de atuar em conjunto com a delegacia da área, no sentido de identificar e prender os envolvidos em tais crimes.



Ainda em nota, a PM ressaltou que, “em muitos casos, os crimes de furto são praticados por cidadãos em situação de vulnerabilidade nas ruas, num cenário composto por demandas que requerem a atuação de outros entes do poder público, atores estes que a Polícia Militar está sempre ao dispor para auxiliar de maneira conjunta”.



Para esse tipo de caso, a orientação é acionar as equipes da Polícia Militar, através do APP 190 RJ e Central 190, além de realizar um boletim de ocorrência em delegacia.



Com informações de Talk Show Lagos