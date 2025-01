Horto Escola Artesanal de São Pedro da Aldeia, onde fica o Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) - Divulgação

Publicado 16/01/2025 15:09

São Pedro da Aldeia - As inscrições para o curso gratuito de almoxarife oferecido pela administração pública de São Pedro da Aldeia vão começar nesta quinta-feira (16), informou a Prefeitura nesta quarta (15) . Interessados deverão comparecer ao Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30, localizado na sede do Horto Escola Artesanal, que fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).

As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vagas. E é necessário que os participantes tenham, no mínimo, 16 anos de idade completos e o ensino fundamental completo.

O cidadão deverá entregar cópias da identidade e CPF, comprovante de residência e de escolaridade no momento da inscrição. Para menores de 18 anos, também são solicitadas cópias da identidade e do CPF do responsável, além de declaração escolar original para os alunos que estão estudando.

Serão disponibilizadas 10 vagas para a turma da tarde (13h às 17h). O início das aulas está previsto para o dia 3 de fevereiro, com duração de 50 dias úteis. Lembra-se que, segundo o município, a iniciativa não oferece ajuda de custo para transporte e alimentação.

A iniciativa é fruto da parceria entre a secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e a Firjan/SENAI.