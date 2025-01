Ações de manutenção - Ascom

Publicado 15/01/2025 17:41

São Pedro da Aldeia - Foram realizadas diversas ações de manutenção em bairros de São Pedro da Aldeia pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos entre segunda (13) e nesta terça-feira (14). As iniciativas visam atender às demandas da população, promovendo melhorias estruturais e urbanas.



Entre as ações realizadas estão patrolamento, limpeza, saneamento, iluminação, roçada, manutenção de praças, poda, tapa-buracos e reposição de paralelepípedos. Os trabalhos contemplaram os bairros Balneário das Conchas, Parque Dois Meninos, Porto da Aldeia, Centro, Baleia, Parque Estoril, Cruz, Sergeira, Estação, Rua do Fogo, Praia Linda, São João, Balneário São Pedro, Balneário Santa Maria, Nova São Pedro, Fluminense, Vinhateiro e Bela Vista.

A prefeitura reforçou a importância dessas iniciativas para garantir maior qualidade de vida aos moradores, com foco na conservação e no funcionamento adequado dos espaços públicos.



Para solicitar serviços da Secretaria de Serviços Públicos, os moradores podem entrar em contato pelo número provisório (22) 2321-4291 ou pelo WhatsApp da atendente virtual da prefeitura, Salina, no número (22) 98878-9913.

