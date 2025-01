Duas pistolas, uma da marca Canik e outra Bersa, ambas de calibre 9mm, além de um simulacro de arma de fogo, munições calibre 556, rádios transmissores, roupas camufladas e uma quantidade de entorpecentes que ainda será contabilizada - Divulgação/PM

Duas pistolas, uma da marca Canik e outra Bersa, ambas de calibre 9mm, além de um simulacro de arma de fogo, munições calibre 556, rádios transmissores, roupas camufladas e uma quantidade de entorpecentes que ainda será contabilizadaDivulgação/PM

Publicado 14/01/2025 15:40

São Pedro da Aldeia - Dois homens morreram nesta segunda-feira (13), no bairro Botafogo, em São Pedro da Aldeia, durante um confronto com as forças de segurança. A ocorrência foi registrada após a liberação de uma vítima de sequestro, que teria sido mantida em cativeiro no bairro da Rasa, em Búzios.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 13h, quando informações sobre o sequestro foram repassadas às autoridades, indicando que os suspeitos eram oriundos de São Pedro da Aldeia. Um cerco foi montado na localidade, e equipes foram destacadas para localizar a vítima, que foi libertada ainda em Búzios antes do início da operação.

Durante as buscas pelos responsáveis, um confronto armado foi registrado no bairro Botafogo. Na troca de tiros, dois elementos foram mortos. Outros dois homens foram detidos.

Na operação, foram apreendidas duas pistolas, uma da marca Canik e outra Bersa, ambas de calibre 9mm, além de um simulacro de arma de fogo, munições calibre 556, rádios transmissores, roupas camufladas e uma quantidade de entorpecentes que ainda será contabilizada.

Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência está sendo formalizada. As investigações sobre o sequestro e a origem dos materiais continuam em andamento.

A operação contou com a participação de diversas forças de segurança, incluindo equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, além do apoio de unidades especializadas, como o Grupamento de Ações Táticas (GAT) e a Delegacia Antissequestro (DAS).