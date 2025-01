Futevôlei - Divulgação

Futevôlei Divulgação

Publicado 13/01/2025 13:46

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia irá começar o ano de 2025 sediando mais um evento esportivo de prestígio nacional. A Copa Nacional de Futevôlei será realizada na orla da Praia do Centro, nos dias 18 e 19 de janeiro, e contará com a participação dos maiores nomes da modalidade no Brasil e no mundo. O evento recebe o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Esportes e Lazer e de Turismo.

A Copa Nacional de Futevôlei 2025 irá apresentar atletas de relevância internacional na modalidade, como Anderson Águia, Renan Billy, Bruno Barros, Felipinho e muitos outros. Os confrontos estão previstos para começar no dia 18, sábado, a partir das 8h, na Praia do Centro.

A competição contará com mais de 240 atletas, divididos nas categorias Escolinha, Intermediário B, Intermediário A, Misto Intermediário, Open e Profissional. Os interessados em participar devem solicitar a inscrição no torneio por meio do WhatsApp (22) 99985-0881. Todas as categorias irão conceder premiações em dinheiro aos vencedores.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, destacou a importância do evento para o município. “São atletas internacionais que vão estar participando, atletas de elite. Para a cidade, é muito bacana receber eventos de grande porte de futebol ou de qualquer outra modalidade, como a gente já vem recebendo. Acredito que eventos como esses fomentam muito a prática esportiva, mas também fomentam o turismo na cidade, o que engrandece cada vez mais o nome de São Pedro da Aldeia”, disse.