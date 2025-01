Obras que revitalizaram a Estrada da Boa Vista - Ascom

Obras que revitalizaram a Estrada da Boa Vista

Publicado 13/01/2025 13:18

São Pedro da Aldeia - As obras que revitalizaram a Estrada da Boa Vista, em São Pedro da Aldeia, foram finalizadas. O projeto foi executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia. O investimento foi de mais de R$ 12,5 milhões.

“São mais de R$12,5 milhões de investimentos na Estrada da Boa Vista em um trecho que era bastante crítico e que agora leva dignidade e mais qualidade de vida ao morador”, diz o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

“É uma via importante para a Região dos Lagos e que estava completamente degradada. Agora, com os investimentos do nosso governo e a parceria com a prefeitura, fica completamente reformada, dando o verdadeiro valor aos moradores da região que passam por lá”, explicou o governador Cláudio Castro.

A via, que tem mais de 6 quilômetros de extensão, recebeu melhorias desde a Rua Comandante Ituriel até a altura da Rua da Caveira, com ações de recuperação e aplicação de asfalto, e com serviços que incluíram drenagem, pavimentação, construção de calçadas e meios-fios, além de sinalização horizontal e vertical. A Estrada é uma das vias mais importantes do município e liga diversos bairros ao centro da cidade.