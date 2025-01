Moradores denunciam o que consideram um "abandono" - Reprodução/Rede social

Moradores denunciam o que consideram um "abandono"Reprodução/Rede social

Publicado 09/01/2025 18:27

São Pedro da Aldeia - Moradores do bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, estão denunciando o que consideram um “abandono” do local por parte do poder público após as eleições. As críticas estão concentradas na Rua Santa Luzia.

Segundo relatos, a localidade sofre com a ausência de pavimentação e acúmulo de lixo. Em um vídeo gravado nesta quarta-feira (8), um morador, que prefere não ser identificado, descreveu a situação como insustentável. “Foi a única rua que não asfaltou”, disse.

Diante da denúncia, o Jornal O Dia questionou a prefeitura, que informou o seguinte:

“A Secretaria de Serviços Públicos informa que uma equipe estará no local na próxima semana para averiguar a demanda e tomar as devidas providências”.