Publicado 09/01/2025 18:55

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia foi um dos destaques no Torneio SESI de Robótica – Regional Rio de Janeiro Powered by Equinor, realizado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A competição, que visa incentivar a participação de jovens no universo das ciências exatas, tecnologia e robótica, contou com a participação de uma equipe de dez estudantes da cidade, com idades entre 11 e 14 anos. Eles competiram com mais de 40 equipes e ficaram com o 5º lugar, um resultado expressivo para a cidade.



A edição deste ano do torneio teve como foco estimular os adolescentes a desenvolverem soluções inovadoras para os oceanos, que abrigam alguns dos ecossistemas mais complexos do planeta, repletos de vida e com grande potencial para o avanço do conhecimento científico.



A equipe foi formada por alunos da rede municipal e particular de ensino. Entre os representantes da rede municipal estavam Enzo Gama, Ana Vitória Dantas, João Lucas Monteiro, da E.M Profª Miriam Alves de Macedo – Cívico-Militar (Fluminense), e Davi Vieira, da E.M Luiza Terra de Andrade (Campo Redondo). Já da rede particular, compuseram o time Raphaela Suzarte Estrella, João Bernardo Nunes Farias, Bernardo Vinício Manfredini, Thiago Pisano e Esther Ribeiro.

A equipe, conhecida como Shark Bots, foi treinada por Eduardo Andrade, ex-aluno da FIRJAN/SESI, um nome de destaque na robótica, com uma trajetória de vitórias tanto a nível regional quanto nacional. A participação dos estudantes foi elogiada pela secretária de Educação, Danielle Corrêa, que destacou a importância do acesso a tecnologias inovadoras para o desenvolvimento de habilidades nos alunos: “Estamos muito felizes com o empenho dos nossos alunos e que venham novos projetos promissores, voltados à tecnologia da educação e à tecnologia de uma forma geral”, disse.



Os alunos não esconderam a empolgação com a participação no torneio e o sentimento de superação pelo bom resultado obtido, apesar do curto período de preparação, que foi de pouco mais de um mês.



Ana Vitória Dantas, aluna da rede municipal, expressou sua satisfação ao comentar a experiência: “Foi muito legal participar da equipe, eu adorei cada momento, cada minuto com os integrantes. Foi meu primeiro torneio, mas foi ótimo estar com os Shark Bots. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Espero que tenha mais eventos e mais torneios. Eu adorei.”



Raphaela Suzarte, também integrante da equipe, destacou a importância do esforço coletivo para alcançar o 5º lugar: “Foi emocionante saber que fui selecionada para a equipe de competição de robótica Shark Bots! Foi muito legal saber que todo o nosso esforço e dedicação valeu a pena, pois tivemos pouco tempo de treinos intensos, um mês e uma semana. E mesmo não tendo passado para a etapa em Brasília, estou muito orgulhosa de todo o nosso trabalho e espero continuar na equipe. Com mais tempo de treino, podemos ter resultados ainda melhores.”



Bernardo Manfredini falou sobre a emoção de fazer parte do time: “É muito importante para mim ter conseguido entrar na equipe, e foi muito emocionante participar do torneio, porque nosso esforço foi gigante e tivemos um bom resultado. Agora, temos que nos esforçar mais ainda para o próximo.”

João Bernardo Nunes Farias, outro integrante da equipe, também comentou sobre a experiência: “Foi uma experiência incrível participar do torneio. O mais legal foi que todos da equipe trabalharam muito bem juntos, e isso fez toda a diferença para conquistarmos esse bom resultado.”



Thiago Pisano, um dos participantes da equipe, falou sobre o aprendizado durante o evento: “A competição foi uma grande oportunidade para todos nós. Aprendemos muito, não só sobre robótica, mas também sobre como trabalhar em equipe e a importância de ter perseverança em tudo o que fazemos.”



Esther Ribeiro também ressaltou o valor da participação no torneio: “Participar dessa competição foi muito enriquecedor. Aprendemos a aplicar o que estudamos e ainda tivemos a chance de competir com outras equipes muito boas. Foi um grande desafio e espero que possamos participar novamente.”