125ª Delegacia de Polícia (125ª DP)Divulgação/PM

Publicado 09/01/2025 18:42

São Pedro da Aldeia - Em uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (8), policiais militares prenderam em flagrante um homem de 21 anos, acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Pureza, no Balneário São Pedro II, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com informações da polícia, após receberem denúncias de que traficantes estariam utilizando um terreno na região para realizar atividades ilícitas, os agentes montaram uma campana no local. Ao perceber a aproximação da polícia, os elementos tentaram fugir, mas um deles foi capturado.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, após ser interrogado, ele confessou estar envolvido com o tráfico de drogas há cerca de dois meses e revelou ter vindo do município de Belford Roxo.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.