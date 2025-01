Dona Ângela da Conceição, uma idosa que estava perdida foi reencontrada - Reprodução/Guarda Muncipal

Dona Ângela da Conceição, uma idosa que estava perdida foi reencontrada Reprodução/Guarda Muncipal

Publicado 13/01/2025 13:33

São Pedro da Aldeia - Em uma ação conjunta, a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio e a Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia trabalharam incansavelmente para localizar, neste sábado (11), e reencontrar a família de dona Ângela da Conceição, uma idosa que estava perdida desde a última quarta-feira (8), por volta das 20h42.

A operação teve início após os agentes cabo-frienses serem informados sobre o paradeiro da idosa, que estava desorientada no município aldeense. Conforme a GM de São Pedro da Aldeia, a família da idosa era moradora de Cabo Frio.

As duas guarnições iniciaram as buscas pelos familiares imediatamente. Após horas de diligências, as equipes conseguiram localizar o filho de Ângela e a levaram em segurança até a residência no bairro Parque Burle, onde foi encontrada emocionada por Felipe Victor da Conceição.

A rápida e eficiente ação das guardas municipais resultou em um final feliz para a família, que agradeceu imensamente o empenho dos agentes.