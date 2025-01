Defesa Civil - Ascom

Publicado 15/01/2025 17:26

São Pedro da Aldeia - A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia divulgou um levantamento apontando que, ao longo de 2024, foram realizadas 234 ações preventivas e fiscalizatórias em diversos bairros do município. As atividades incluíram vistorias em imóveis, avaliação de risco de quedas de árvores e postes, atendimentos emergenciais relacionados a incêndios e tempestades, além de fiscalizações em estruturas e vias públicas.



O coordenador do órgão, Michel Cavalcanti, comentou sobre o trabalho realizado. “A Defesa Civil vem expandindo o trabalho de forma preventiva, aumentando significativamente o número de vistorias anuais em locais que possam haver algum tipo de risco, tanto em decorrência de eventos naturais quanto de ações humanas, como risco em estruturas. Com essas ações conseguimos mitigar de forma significativa a intensidade e o impacto em caso de ocorrências mais severas”, afirmou.

Ainda de acordo com o levantamento, o número de ações realizadas em 2024 supera o dos anos anteriores, consolidando a crescente atuação do órgão na gestão atual. Em 2021, foram 136 ações registradas; em 2022, 69; e, em 2023, o número subiu para 182.



Desde novembro de 2022, a Defesa Civil passou a registrar as ocorrências no Programa de Registro de Ocorrências em Defesa Civil (PRODEC), plataforma estadual que envia os dados ao Governo Federal. O uso do sistema é considerado estratégico para o desenvolvimento de políticas públicas e para o direcionamento de investimentos ao município.

Além das atividades rotineiras, a Defesa Civil aldeense participou de seminários, eventos e simulados práticos, com foco no aperfeiçoamento técnico e na integração entre setores. O órgão destacou que o trabalho preventivo é essencial para reduzir os impactos de possíveis ocorrências graves.