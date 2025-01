Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 20/01/2025 14:31

São Pedro da Aldeia - Um acidente envolvendo uma moto deixou pelo menos uma pessoa ferida na noite deste sábado (18), na RJ-140, em São Pedro da Aldeia. Conforme relatos, a colisão foi registrada por volta das 20h, em frente ao supermercado Dom Atacadista.



Segundo informações extraoficiais, o motociclista, que usava capacete no momento do acidente, foi a única vítima confirmada até o momento. Testemunhas relataram que o irmão do motociclista estava no local no momento da colisão, mas não há confirmação se ele também ficou ferido.



A vítima recebeu os primeiros socorros de populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência.



Imagens feitas por testemunhas mostram o homem caído no chão enquanto recebia os primeiros socorros de populares. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, e não foram divulgadas informações sobre outros possíveis feridos.



O Jornal busca contato com as autoridades para obter mais informações sobre o caso.