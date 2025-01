Acúmulo de resíduos na água - Rede social

Publicado 17/01/2025 17:58

São Pedro da Aldeia - Moradores de São Pedro da Aldeia denunciaram, nesta quinta-feira (16), a poluição em trechos da Lagoa de Araruama, destacando as regiões do Mossoró e Boqueirão. Segundo relatos, o problema já se arrasta há meses.



Um vídeo divulgado por um dos denunciantes mostra o acúmulo de resíduos na água. “É uma vergonha. Queremos uma resposta”, disse um dos moradores.



Para apurar a situação, a secretaria de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), coletou amostras de água na quarta-feira (15) em praias do Camerum, Porto da Aldeia e Mossoró. As análises visam identificar a origem dos resíduos e possíveis contaminações. De acordo com o superintendente do INEA, Valdemir Dias, o fenômeno pode estar relacionado ao bloom de algas, intensificado pelo calor, chuvas e aumento do uso do sistema de esgoto na alta temporada.



“Também estamos verificando se há outras fontes contaminantes. A partir dos resultados, tomaremos as medidas necessárias e, caso comprovado, responsabilizaremos os envolvidos”, afirmou o superintendente.

Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), coletou amostras de água Ascom

Nesta quinta, a prefeitura e o Projeto Limpa Rio Social realizaram uma visita técnica à Praia do Camerum para mapear as áreas mais afetadas e planejar a retirada dos resíduos. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca, Mário Flávio Moreira, os trabalhos de limpeza devem começar na próxima semana e serão realizados manualmente por equipes especializadas.

“O objetivo é garantir a dignidade dos moradores e pescadores locais, além de preservar a lagoa. Estamos trabalhando junto ao INEA para entender melhor esse fenômeno e adotar as melhores soluções”, destacou Mário Flávio.



O engenheiro Reinaldo Neto, do Projeto Limpa Rio, registrou imagens aéreas durante a visita técnica para auxiliar nos estudos. Além disso, o município informou que continuará monitorando a situação e reforçou o compromisso com a preservação ambiental.