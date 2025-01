Amostras de água nas praias - Reprodução

Publicado 16/01/2025 15:30

São Pedro da Aldeia - Foi realizada, nesta quarta-feira (15), em São Pedro da Aldeia, uma ação de coleta de amostras de água nas praias de Camerum, no Porto da Aldeia, e do Mossoró. O objetivo é identificar a origem dos resíduos que têm aparecido nessas regiões. A iniciativa contou com a participação da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca e com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).



O material coletado será submetido à análise e medidas serão adotadas caso seja comprovada a contaminação e identificados responsáveis. Equipes do Projeto Limpa Rio Social realizarão, nesta quinta-feira (16), uma visita técnica aos locais para mapeamento e, em seguida, dar início à retirada dos materiais encontrados.

O secretário de Meio Ambiente, Mário Flávio Moreira, destacou a importância da ação.

“Essa é uma preocupação não só dos moradores, mas também da Prefeitura e do INEA. Esse é um bloom de algas que tomou conta da lagoa, especialmente no verão, quando temos águas mais quentes, um aumento significativo no uso do sistema de esgoto devido ao turismo e às chuvas incessantes. O Projeto Limpa Rio Social atuará aqui no Camerum e também em outros pontos críticos, como Mossoró e Boqueirão. Estamos acompanhando o trabalho do INEA para compreender melhor esse fenômeno”, comentou.



O superintendente do INEA, Valdemir Dias, também comentou sobre a iniciativa.

“Recebemos diversas denúncias de moradores, pescadores locais e da própria Prefeitura sobre o afloramento de algas na região. O secretário do INEA, Bernardo Rossi, nos orientou a realizar a coleta do material para análise. Sabemos que o excesso de sol e as chuvas fortes favorecem o surgimento dessas algas, mas também é possível que existam outras fontes contaminantes. Vamos aguardar os resultados para identificar os responsáveis e aplicar as penalidades, caso necessário”, afirmou.



Também participaram da ação o secretário adjunto de Meio Ambiente, Breno Bento; a representante do Projeto Limpa Rio Social, Andréia Santos; e outros profissionais responsáveis pelas coletas do INEA.



O município segue monitorando a situação e reforça o compromisso com a preservação ambiental e a qualidade de vida dos moradores e visitantes.

