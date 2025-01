Agentes auxiliaram no resgate de um idoso, que estava perdido - Ascom

Publicado 31/01/2025 17:34

São Pedro da Aldeia - As Guardas Civis Municipais de São Pedro da Aldeia e de Cabo Frio atenderam a um chamado no bairro Boa Vista, na Estrada do Retiro. Os agentes auxiliaram no resgate de um idoso, que estava perdido, e retornou ao lar nesta quinta-feira (30).



Por volta das 21h, da quarta-feira (29), as autoridades foram acionadas por um morador que relatou ter encontrado um senhor de 71 anos, desorientado e perdido em meio à vegetação. O secretário adjunto e GCM José Renato, os GCMs Duarte e Vieira foram até o local e prestaram o primeiro atendimento.



Durante a ocorrência, eles encontraram dentre os documentos do idoso, uma conta de luz que continha o endereço de Cabo Frio. Em seguida, foi realizado o contato com o Comandante da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, GCM Adson, que se mobilizou para oferecer apoio. Por fim, o coordenador Franklin e os agentes GCM Carla e GCM Enzo assumiram a ocorrência e a equipe levou o senhor de volta a casa, nesta quinta-feira (30), pela manhã.



O secretário adjunto, José Renato Alves, comentou a ação. “É extremamente gratificante para nós, cumprir uma missão como essa. Nós não sabíamos o que poderia ter acontecido com esse senhor, ter entrado numa mata mais fechada, ter se machucado literalmente, ou até mesmo por uma ação humana contra a vida dele. Isso demonstra o compromisso e a confiança da sociedade na Guarda Civil Municipal. Nós sempre trabalhamos na busca por melhorias para a sociedade de modo geral”, afirmou.

