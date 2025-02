Praia - Reprodução

Publicado 12/02/2025 18:41

São Pedro da Aldeia - O mais recente boletim de balneabilidade das praias de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, divulgado na última segunda-feira (10) pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), aponta que a maioria dos pontos monitorados estão próprios para banho. No entanto, duas praias de Iguaba Grande foram classificadas como impróprias para uso recreativo.



De acordo com a análise, os pontos localizados em frente à Rua Bolívia, no bairro Canellas City, e em frente à Rodovia Amaral Peixoto, nº 1656, no bairro Cidade Nova, ambos em Iguaba Grande, apresentaram índices de contaminação acima dos limites permitidos pela Resolução CONAMA 274/2000. O boletim recomenda que os banhistas evitem essas áreas, especialmente após chuvas, pois o escoamento de águas pluviais pode agravar a poluição.



Por outro lado, os demais pontos analisados no município iguabense e São Pedro da Aldeia foram considerados próprios para banho. Em São Pedro da Aldeia, praias como Pitória, Ponta da Areia, Balneário e Porto d’Aldeia apresentaram boas condições de balneabilidade.



O monitoramento da qualidade da água é essencial para garantir a segurança dos frequentadores e a preservação do meio ambiente. Especialistas recomendam que banhistas evitem áreas próximas a canais de drenagem e aguardem algumas horas após chuvas intensas antes de entrar no mar.

