Acidente Reprodução

Publicado 12/02/2025 17:12

São Pedro da Aldeia - Uma adolescente e uma motociclista ficaram feridas em um atropelamento ocorrido na tarde desta terça-feira (11) na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura do bairro Botafogo, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com as primeiras informações, a adolescente desembarcou de um ônibus e atravessou a rodovia sem observar o fluxo de veículos, sendo atingida por uma motocicleta. Com o impacto, a condutora da moto também sofreu ferimentos.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro às vítimas, que apresentavam ferimentos graves. Ambas foram encaminhadas para uma unidade de saúde para atendimento médico.



O acidente deixou o trânsito lento na região até a remoção dos envolvidos e a normalização da via. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas.

