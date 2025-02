Lagoa de Araruama - Reprodução

Publicado 11/02/2025 16:03

- A cidade de São Pedro da Aldeia será palco de uma mobilização em defesa da Lagoa de Araruama, marcada por um ato de repúdio ao que os moradores chamam de “colapso” ambiental da lagoa. O evento ocorrerá na sexta-feira (14), na Praça do Canhão, a partir das 16h, e os organizadores pedem que os participantes compareçam vestidos de preto ou marrom, em sinal de luto pelo estado de degradação da lagoa.O protesto acontece após denúncias feitas por moradores que relatam a transformação de um trecho da Lagoa de Araruama em um “pântano de algas, lama e esgoto in natura”. Imagens mostram uma camada espessa de sujeira cobrindo a água da lagoa, que aparece quase estagnada, contaminada por resíduos sólidos e com vegetação em decomposição, refletindo grave problema de poluição.Além disso, os moradores apontam que a situação da lagoa é ainda mais preocupante quando comparada a outros pontos do corpo d’água, como a Praia do Caiçara (em Arraial do Cabo), a Praia dos Ubás (em Iguaba Grande) e a Praia das Pedras de Sapiatiba (em São Pedro da Aldeia), que receberam a prestigiada Bandeira Azul, certificação internacional de qualidade ambiental.O selo é concedido a praias, marinas e embarcações turísticas que atendem a critérios rigorosos de gestão ambiental, segurança, infraestrutura e, principalmente, qualidade da água, sendo essencial que a água esteja limpa e segura para o banho, com análises regulares que comprovem a ausência de poluentes.Em nota, a Prolagos reforçou que está comprometida com a preservação ambiental e com a qualidade de vida dos moradores dos municípios atendidos pela concessionária.“Como forma de apoiar os municípios na avaliação da regularidade de estruturas de esgotamento sanitário de residenciais e comércios, a empresa está com equipes de campo identificando imóveis que estão irregulares em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, desde o dia 31.As vistorias contam com reforço de um pequeno robô, que fiscaliza o despejo de esgoto na rede de drenagem. Ele é capaz de percorrer tubulações e identificar imóveis que jogam esgoto fora da rede adequada. No total, já foram identificados mais de dez pontos de ligações irregulares, que serão comunicados para as secretarias de Meio Ambiente.Além disso, a concessionária segue com ampliação do cinturão coletor de esgoto no Canal do Mossoró, em São Pedro da Aldeia. Investimento que inclui 13 pontos de captação e mais de 1,3km de extensão que vão captar o esgoto daquele local e levar para tratamento na unidade operacional da cidade, que está em fase final de ampliação e modernização. Para acompanhar as novas necessidades geradas pelo crescimento dos municípios, a Prolagos segue com a implantação de novos 26km de cinturão coletor de esgoto e a ampliação e modernização de quatro estações de tratamento de esgoto.Em parceria com os órgãos competentes na gestão do esgotamento sanitário no entorno da Lagoa de Araruama, a empresa segue com ações em conjunto com o Consórcio Intermunicipal Lagos São João, INEA e secretarias municipais de Meio Ambiente, para encontrar ações para proteção da Lagoa“.