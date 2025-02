Conforme as imagens, criminosos armados abordam o proprietário do veículo e, em seguida, fogem. - Reprodução/ vídeo

Conforme as imagens, criminosos armados abordam o proprietário do veículo e, em seguida, fogem.Reprodução/ vídeo

Publicado 18/02/2025 17:32

SÃO PEDRO DA ALDEIA, REGIÃO DOS LAGOS - O vídeo de um assalto à mão armada em São Pedro da Aldeia está viralizando nas redes sociais. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (17), no bairro Balneário. Conforme as imagens, criminosos armados abordam o proprietário do veículo e, em seguida, fogem.



Toda a ação durou cerca de 30 segundos. A ocorrência aconteceu por volta das 00h18, enquanto o automóvel, uma caminhonete, estava estacionado em frente a um depósito de bebidas na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto. Em determinado momento, uma dupla em uma motocicleta se aproxima e rende a vítima.



O criminoso desce da moto encapuzado e mantém a arma apontada para o homem durante a ação. A vítima não reage e entrega a chave do veículo. Em seguida, o criminoso entra na caminhonete, enquanto o comparsa foge na moto.



Segundo a Polícia Militar, o carro foi recuperado minutos depois, abandonado às margens da rodovia com um dos pneus furados. O proprietário foi acionado imediatamente para a devolução do veículo.



Ainda de acordo com a polícia, ele informou que registraria a ocorrência na delegacia da cidade. A Polícia Civil investiga o caso.