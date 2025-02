Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, firma um termo de compromisso com o Projeto Cavalos-Marinhos, da Universidade Santa Úrsula - Ascom

Publicado 27/02/2025 15:00

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, firmou um termo de compromisso com o Projeto Cavalos-Marinhos, da Universidade Santa Úrsula. A ação foi realizada em reunião conjunta, na segunda-feira (24). O encontro contou, também, com a presença dos municípios de Iguaba Grande, Araruama e representantes do projeto.

Cada cidade assumiu o compromisso de fiscalização e proteção aos cavalos-marinhos identificados na Lagoa de Araruama. O objetivo com o monitoramento dos animais é oferecer maior proteção à espécie.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, participou do encontro junto ao secretário municipal adjunto de Pesca, Breno dos Santos. “Estamos empenhando todos os esforços possíveis para protegermos nossa lagoa, inclusive as espécies que vivem nela. Temos intensificado as fiscalizações na lagoa e vamos fazer o possível para a proteção dos cavalos-marinhos”, destacou Mario Flavio.