Blocos de rua - Divulgação

Publicado 26/02/2025 17:07

- O Carnaval de São Pedro da Aldeia promete muita animação com mais de 20 blocos carnavalescos espalhados pelos bairros da cidade. A programação, organizada pela Liga dos Blocos Carnavalescos da cidade, terá desfiles nos bairros São João, Centro, Porto da Aldeia, Praia do Sudoeste, Estação, Baixo Grande, Poço Fundo, Praia Linda e Balneário São Pedro. A festa começa nesta sexta-feira (28) com o Bloco Cupido, que inicia seu desfile às 19h30 na Rua Francisco Araújo, no bairro São João. Mais tarde, às 22h30, é a vez do irreverente Bloco Sou Tainha, Já Fui Piranha, que tomará conta da Rua João Martins, no Centro da cidade, e segue até a Quarta-feira de Cinzas.Para Ramon Gago, presidente da Liga dos Blocos Carnavalescos de São Pedro da Aldeia e um dos membros fundadores da instituição, a festa já faz parte da identidade cultural do município. “Já se vai mais de 25 anos dessa parceria entre a Liga dos Blocos e a Prefeitura Municipal. Agradeço ao prefeito, ao secretário de Cultura Thiago Marques e a todos os representantes dos blocos por essa união. Quero frisar a importância que esse evento cultural tem na nossa cidade, pois é considerado o mais familiar da Região dos Lagos. A expectativa é que tenhamos um ótimo carnaval”, disse.O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a relevância dos blocos para a cidade. “Os blocos de carnaval são uma manifestação cultural muito importante na nossa cidade e apoiamos a realização. Estamos movendo todos os esforços, com o apoio de outras secretarias e da equipe da Cultura, para fazer um carnaval inesquecível. Esperamos que as famílias se divirtam, pois são muitas opções para todos os públicos. Agradeço à Liga e a todos os presidentes dos blocos que estão se dedicando para fazer dos desfiles um grande sucesso”, comentou.Além dos tradicionais blocos de rua, a cidade contará com uma extensa programação que inclui shows, matinês infantis e o tradicional desfile do Bloco dos Bonecões, no Centro da cidade, garantindo diversão para todas as idades. Os shows no palco principal da Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), terão início nesta sexta-feira (28) e seguirão até a terça-feira (4) de carnaval, a partir das 20h.Para os pequenos foliões, a diversão estará garantida com a realização da matinê, de sábado a terça, das 18h às 22h, recheada de brincadeiras, pintura artística e atividades recreativas na Praça da Matriz. Com saída da Casa da Cultura, o tradicional Bloco dos Bonecões promete arrastar os foliões trazendo a magia do Carnaval de Olinda. A atração, que homenageia personalidades que marcaram a história do Carnaval aldeense, desfilará de sábado a terça, a partir das 20h.- 19h às 23h – Bloco Folhas Murchas – Em frente ao Bar de Natal / Depois da Praça Verde, sentido Pitória- 19h30 às 22h – Bloco Cupido – Rua Francisco Araújo (São João) / Bar do Paulinho- 22h30 às 01h30 – Bloco Sou Tainha, Já Fui Piranha – Rua João Martins (Centro) / Casa Dr. Edmundo