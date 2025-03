Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 20/03/2025 17:51

São Pedro da Aldeia - Um caminhão-reboque carregado com uma piscina tombou na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Fleixeira, em São Pedro da Aldeia, na manhã desta quarta-feira (19). O acidente ocorreu no viaduto da via após o veículo ser atingido por fortes rajadas de vento.



Com o tombamento, a piscina se soltou do reboque e atingiu um carro que trafegava na pista. O impacto fez com que o veículo capotasse. O condutor sofreu ferimentos leves, mas recusou atendimento médico no local.



O acidente causou congestionamento na região, com interdição parcial da rodovia. No entanto, equipes de atendimento atuaram rapidamente na remoção dos veículos e o trânsito já foi completamente liberado para o tráfego.