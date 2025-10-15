Assistente administrativo - Reprodução

Publicado 15/10/2025 15:29

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, em parceria com a Firjan SENAI SESI, está com inscrições abertas para o curso gratuito de assistente administrativo, voltado a quem busca capacitação profissional sem interferir na rotina diária. As aulas serão realizadas no período noturno, das 18h às 22h, com duração de 45 dias úteis.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), localizado no Horto Escola Artesanal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30. São oferecidas 20 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

Podem participar pessoas a partir de 16 anos que tenham concluído o ensino fundamental. Para se inscrever, é necessário apresentar cópias do RG e CPF, além de comprovantes de residência e de escolaridade. Menores de 18 anos devem levar também as cópias dos documentos do responsável e, caso ainda estejam estudando, uma declaração escolar original.

O curso tem início previsto para a próxima segunda-feira (20). A iniciativa, contudo, não oferece ajuda de custo para transporte ou alimentação.

O Horto Escola Artesanal fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário, próximo à UPA de São Pedro da Aldeia.