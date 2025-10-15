Assistente administrativoReprodução
Curso gratuito de assistente administrativo abre inscrições para aulas noturnas em São Pedro da Aldeia
Parceria entre Prefeitura e Firjan SENAI SESI oferece 20 vagas; inscrições são presenciais no Horto Escola Artesanal
Dr. Serginho e Áureo Ribeiro reforçam parceria política em evento cultural em Cabo Frio
Deputado do Solidariedade destacou repasses e articulações com a Secretaria Estadual de Cultura e a FUNARJ para fortalecer projetos locais
Homem comete ato obsceno em escola estadual de São Pedro da Aldeia
Moradores denunciam abandono e falta de segurança no Ciep do bairro São João
São Pedro da Aldeia oferece oficinas gratuitas de empreendedorismo feminino
Inscrições estão abertas e devem ser feitas no Centro de Atendimento ao Trabalhador. As vagas são limitadas
Orquestra Sons da Aldeia realiza ensaio aberto nesta quarta-feira (15) em São Pedro
A entrada é gratuita e a participação do público está sujeita à lotação do espaço
Prefeito de Búzios reage a quebra-molas surpresa e pede diálogo com o DER-RJ
Segundo Alexandre Martins (REP), a empresa responsável pela obra não apresentou autorização emitida pelo município
