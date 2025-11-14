Luiza Arievilo, de 24 anosReprodução
Jovem de São Pedro da Aldeia integra lista de brasileiros influentes na disputa por vaga em missão espacial
Luiza Arievilo participa de programas de pesquisa reconhecidos pela NASA e atua em projetos de divulgação científica
Jovem de São Pedro da Aldeia integra lista de brasileiros influentes na disputa por vaga em missão espacial
Luiza Arievilo participa de programas de pesquisa reconhecidos pela NASA e atua em projetos de divulgação científica
Motociclista fica gravemente ferido em acidente na RJ-106, em São Pedro da Aldeia
Colisão entre moto e carro ocorreu próximo à Distribuidora LM e deixou o trânsito parcialmente interditado
Prefeito Alexandre Martins abre comemorações dos 30 anos de Búzios
Evento contou com a participação das primeiras-damas do município, Daniele Martins, e do Estado, Annaline Castro
Iguaba Grande inicia estudos para lançamento de concurso público
Prefeito Fabinho Costa inicia levantamento de vagas e prepara escolha da banca organizadora antes da publicação do edital
Homem é encontrado morto com as mãos amarradas próximo a colégio em São Pedro da Aldeia
De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo estava nos fundos da Igreja Nossa Senhora das Graças, na Rua Monsenhor Arruda Câmara, e apresentava múltiplas marcas de disparos de arma de fogo
Prefeito Alexandre Martins alinha plano de segurança para os 30 anos de Búzios
Encontro definiu ações integradas também no trânsito e fiscalização para garantir tranquilidade durante as comemorações
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.