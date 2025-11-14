Luiza Arievilo, de 24 anos - Reprodução

Publicado 14/11/2025 15:57

São Pedro da Aldeia - Luiza Arievilo, 24 anos, moradora de São Pedro da Aldeia, foi incluída entre as 20 pessoas apontadas como influentes no Brasil em iniciativas ligadas ao espaço. A jovem participa de programas de pesquisa e divulgação científica voltados à astronomia.

Arievilo atua em projetos de ciência cidadã reconhecidos pela NASA, com foco na identificação e análise de asteroides, buracos negros e galáxias. Em 2024 e 2025, ela liderou registros no programa de caça a asteroides, alcançando destaque nacional.

Além das atividades de pesquisa, Arievilo é vice-presidente da Liga Internacional de Astronomia (LIASTRA) e desenvolve atividades em escolas com iniciativas voltadas à apresentação de conteúdos astronômicos para estudantes do ensino básico.

Atualmente, ela cursa Física e mantém participação constante em ações educativas e científicas que envolvem observação e análise de fenômenos espaciais.