Michael Garcia, a Perigosa, e Milly Oliveira - Rede social

Michael Garcia, a Perigosa, e Milly OliveiraRede social

Publicado 26/11/2025 15:17

São Pedro da Aldeia - A nova edição do “Rancho do Carlinhos Maia”, marcada para começar na próxima terça-feira (2) contará com a participação de influenciadores de São Pedro da Aldeia, que seguem ganhando espaço no cenário nacional de criação de conteúdo. Entre os nomes confirmados estão Michael Garcia, a Perigosa, e Milly Oliveira, que representam a força e o crescimento dos criadores da cidade na internet.



O Rancho é um reality show online criado por Carlinhos Maia e transmitido principalmente no Instagram. Realizado em uma fazenda em Alagoas, o programa reúne influenciadores, celebridades e participantes anônimos para competir em provas, participar de festas com shows e interagir em uma convivência intensa. A atração é conhecida por seu alto potencial de entretenimento, com polêmicas, conflitos, alianças e romances que movimentam o público.



Nesta temporada especial de Natal, os participantes também serão envolvidos em produções especiais, como a organização da tradicional peça da Paixão de Cristo — uma das atividades culturais que Carlinhos costuma propor ao elenco.