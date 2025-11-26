Michael Garcia, a Perigosa, e Milly OliveiraRede social
O Rancho é um reality show online criado por Carlinhos Maia e transmitido principalmente no Instagram. Realizado em uma fazenda em Alagoas, o programa reúne influenciadores, celebridades e participantes anônimos para competir em provas, participar de festas com shows e interagir em uma convivência intensa. A atração é conhecida por seu alto potencial de entretenimento, com polêmicas, conflitos, alianças e romances que movimentam o público.
Nesta temporada especial de Natal, os participantes também serão envolvidos em produções especiais, como a organização da tradicional peça da Paixão de Cristo — uma das atividades culturais que Carlinhos costuma propor ao elenco.
