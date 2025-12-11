Encontro Nacional de Motociclistas Reprodução

Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia já está em ritmo de motores aquecidos para a 20ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas, que começa nesta quinta-feira (11), às 17h, na Praça Hermógenes Freire da Costa, a Praça das Águas. O evento segue até domingo (14) e é organizado pelo Anarquismo Motoclube, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Consolidado no calendário da cidade, o encontro deve atrair motociclistas e admiradores de várias regiões do país, movimentando o turismo e fortalecendo a cultura das duas rodas. Ao longo dos quatro dias, o público poderá curtir uma programação musical variada, com rock, metal, tributos e apresentações especiais.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, reforçou a importância da iniciativa para a economia local. Segundo ele, o encontro já se tornou parte da identidade aldeense e impulsiona diversos setores. “A rede hoteleira registra alta ocupação, bares e restaurantes ampliam seu fluxo e o comércio em geral é beneficiado. É um evento que atrai visitantes, gera renda e fortalece o turismo da cidade”, destacou.

Entre as atrações confirmadas estão Notturnia, The Nameless (cover Slipknot), Markyze (Especial Charlie Brown Jr.), Ghouls RJ (cover Ghost BC), Amax, Papercut, Overkill, Grootescos e Vio Halley. Os shows serão distribuídos ao longo de toda a programação, garantindo diversão para motociclistas, moradores e turistas.

Programação
Todos os dias: início às 17h e encerramento às 2h.

Quinta-feira (11/12)
– Overkill
– Grootesco

Sexta-feira (12/12)
– Papercut
– Markyze (Especial Charlie Brown Jr.)
– Ghouls RJ (cover Ghost BC)

Sábado (13/12)
– Vio Halley
– Notturnia
– The Nameless (cover Slipknot)

Domingo (14/12)
– Amax
– Baile Flash Back (Lâmpada DJ Rock)
