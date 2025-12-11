Encontro Nacional de Motociclistas Reprodução
Consolidado no calendário da cidade, o encontro deve atrair motociclistas e admiradores de várias regiões do país, movimentando o turismo e fortalecendo a cultura das duas rodas. Ao longo dos quatro dias, o público poderá curtir uma programação musical variada, com rock, metal, tributos e apresentações especiais.
O secretário municipal de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, reforçou a importância da iniciativa para a economia local. Segundo ele, o encontro já se tornou parte da identidade aldeense e impulsiona diversos setores. “A rede hoteleira registra alta ocupação, bares e restaurantes ampliam seu fluxo e o comércio em geral é beneficiado. É um evento que atrai visitantes, gera renda e fortalece o turismo da cidade”, destacou.
Entre as atrações confirmadas estão Notturnia, The Nameless (cover Slipknot), Markyze (Especial Charlie Brown Jr.), Ghouls RJ (cover Ghost BC), Amax, Papercut, Overkill, Grootescos e Vio Halley. Os shows serão distribuídos ao longo de toda a programação, garantindo diversão para motociclistas, moradores e turistas.
Programação
Quinta-feira (11/12)
– Overkill
– Grootesco
Sexta-feira (12/12)
– Papercut
– Markyze (Especial Charlie Brown Jr.)
– Ghouls RJ (cover Ghost BC)
Sábado (13/12)
– Vio Halley
– Notturnia
– The Nameless (cover Slipknot)
Domingo (14/12)
– Amax
– Baile Flash Back (Lâmpada DJ Rock)
