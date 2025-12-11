Encontro Nacional de Motociclistas - Reprodução

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia já está em ritmo de motores aquecidos para a 20ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas, que começa nesta quinta-feira (11), às 17h, na Praça Hermógenes Freire da Costa, a Praça das Águas. O evento segue até domingo (14) e é organizado pelo Anarquismo Motoclube, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.



Consolidado no calendário da cidade, o encontro deve atrair motociclistas e admiradores de várias regiões do país, movimentando o turismo e fortalecendo a cultura das duas rodas. Ao longo dos quatro dias, o público poderá curtir uma programação musical variada, com rock, metal, tributos e apresentações especiais.



O secretário municipal de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, reforçou a importância da iniciativa para a economia local. Segundo ele, o encontro já se tornou parte da identidade aldeense e impulsiona diversos setores. “A rede hoteleira registra alta ocupação, bares e restaurantes ampliam seu fluxo e o comércio em geral é beneficiado. É um evento que atrai visitantes, gera renda e fortalece o turismo da cidade”, destacou.



Entre as atrações confirmadas estão Notturnia, The Nameless (cover Slipknot), Markyze (Especial Charlie Brown Jr.), Ghouls RJ (cover Ghost BC), Amax, Papercut, Overkill, Grootescos e Vio Halley. Os shows serão distribuídos ao longo de toda a programação, garantindo diversão para motociclistas, moradores e turistas.



Programação

Todos os dias: início às 17h e encerramento às 2h.



Quinta-feira (11/12)

– Overkill

– Grootesco



Sexta-feira (12/12)

– Papercut

– Markyze (Especial Charlie Brown Jr.)

– Ghouls RJ (cover Ghost BC)



Sábado (13/12)

– Vio Halley

– Notturnia

– The Nameless (cover Slipknot)



Domingo (14/12)

– Amax

– Baile Flash Back (Lâmpada DJ Rock)

