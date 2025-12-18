Profissionais de enfermagem em capacitação - Ascom

Publicado 18/12/2025 18:13

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia promoveu uma capacitação com o tema “Humanização e Assistência de Enfermagem no Apoio Domiciliar”. O encontro, realizado na quarta (17), reuniu profissionais de enfermagem que atuam diretamente no serviço.



O objetivo é fortalecer as práticas de cuidado humanizado, com foco no paciente, na família e no contexto domiciliar, ressaltando a importância da escuta qualificada, do acolhimento, do respeito às singularidades e da construção de vínculos terapêuticos no processo de cuidado.



Durante a atividade, foram discutidos aspectos fundamentais da assistência de enfermagem no âmbito do Apoio Domiciliar, como ética profissional, comunicação efetiva e segurança do paciente. Temas como responsabilidade profissional e integralidade do cuidado também foram debatidos, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade da assistência prestada à população.



A capacitação foi conduzida por Christina Amaral, da Direção Técnica de Enfermagem Municipal. “A ação reafirma o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia com a qualificação permanente dos profissionais, a humanização do cuidado e o fortalecimento das ações de saúde no ambiente domiciliar, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS”, pontuou Cristina.