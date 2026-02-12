Pescadoras participam de oficina - Ascom

Pescadoras participam de oficina Ascom

Publicado 12/02/2026 17:31

São Pedro da Aldeia - A valorização da tradição pesqueira aliada à criação de novas oportunidades de renda marcou o encontro promovido pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia para pescadoras e seus familiares. A atividade foi realizada na sede da Secretaria Adjunta de Pesca, na Ponta da Areia, no bairro Boqueirão, e reuniu uma roda de conversa com a primeira etapa de um curso de capacitação voltado à produção de peças artísticas a partir de matéria-prima proveniente do pescado.



A iniciativa integra ações de educação ambiental, com foco no reaproveitamento de escamas, e busca fortalecer a geração de renda de forma sustentável. O destaque da programação foi a oficina de criação coletiva “Arte e os Cavalos-Marinhos”, que apresentou técnicas para a confecção de biojoias e outros produtos artesanais.



A condução do curso ficou sob responsabilidade da pescadora Juliana Cordeiro Alves, que compartilhou conhecimentos e práticas desenvolvidas a partir da própria vivência na atividade pesqueira. A proposta valoriza os saberes tradicionais das comunidades locais e incentiva novas possibilidades de trabalho ligadas à economia criativa e à conservação ambiental.



A ação contou com a presença do secretário adjunto de Pesca, Breno Bento dos Santos, e integrou a programação do Projeto Cavalos-Marinhos/RJ. Segundo ele, a iniciativa reforça o compromisso do município com as comunidades pesqueiras e com a preservação do ecossistema da laguna. “Nossa meta é fortalecer ainda mais as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável na cidade”, afirmou.



Também participaram do encontro a bióloga e coordenadora-geral do Projeto Cavalos-Marinhos/RJ, Natalie Villar Freret Meurer, a educadora ambiental Dedina Bernardelli, a consultora do Programa Bandeira Azul, Paloma Arias, a extensionista da Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ), Ana Paula Araújo Pereira, além dos biólogos Andreia Nogueira da Silva e Flávio Antonio da Costa Gomes.

Pescadoras participam de oficina Ascom