Ainda segundo relatos, condutores precisaram acessar a contramão e utilizar ruas internas do bairro Campo Redondo como rota alternativa para seguir viagem. - Reprodução/

Ainda segundo relatos, condutores precisaram acessar a contramão e utilizar ruas internas do bairro Campo Redondo como rota alternativa para seguir viagem.Reprodução/

Publicado 27/04/2026 12:16

São Pedro da Aldeia - Um acidente interditou completamente a RJ-140, no sentido Cabo Frio, no início da madrugada deste sábado (25), na altura do bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia. A colisão envolveu pelo menos dois veículos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram no socorro às vítimas.



De acordo com informações de testemunhas, o impacto da batida foi forte o suficiente para provocar o capotamento de um dos carros, que ficou bastante danificado. O trânsito chegou a ser totalmente bloqueado no trecho, causando dificuldades para motoristas que trafegavam pela rodovia por volta de 0h10.



Uma das testemunhas afirmou que o veículo que capotou, uma Chevrolet Blazer, teria sido atingido na traseira por um Fiat Argo que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, a Blazer foi arremessada e capotou na pista.



Ainda segundo relatos, condutores precisaram acessar a contramão e utilizar ruas internas do bairro Campo Redondo como rota alternativa para seguir viagem.



Apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais, a informação inicial é de que todos os ocupantes dos veículos envolvidos passam bem. As circunstâncias da colisão devem ser apuradas.