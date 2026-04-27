Ainda segundo relatos, condutores precisaram acessar a contramão e utilizar ruas internas do bairro Campo Redondo como rota alternativa para seguir viagem.Reprodução/
De acordo com informações de testemunhas, o impacto da batida foi forte o suficiente para provocar o capotamento de um dos carros, que ficou bastante danificado. O trânsito chegou a ser totalmente bloqueado no trecho, causando dificuldades para motoristas que trafegavam pela rodovia por volta de 0h10.
Uma das testemunhas afirmou que o veículo que capotou, uma Chevrolet Blazer, teria sido atingido na traseira por um Fiat Argo que trafegava em alta velocidade. Com o impacto, a Blazer foi arremessada e capotou na pista.
Ainda segundo relatos, condutores precisaram acessar a contramão e utilizar ruas internas do bairro Campo Redondo como rota alternativa para seguir viagem.
Apesar da gravidade do acidente e dos danos materiais, a informação inicial é de que todos os ocupantes dos veículos envolvidos passam bem. As circunstâncias da colisão devem ser apuradas.
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