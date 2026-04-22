A situação também acende um alerta para o risco de acidentes, principalmente em horários de maior movimento e à noite.Reprodução/ Região dos Lagos Notícias
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra diversos veículos parados no trecho afetado. Nas imagens, uma mulher relata as dificuldades enfrentadas por quem passa pelo local, destacando a quantidade de buracos na pista.
De acordo com relatos de condutores, os danos no asfalto têm causado prejuízos materiais e dificultado o tráfego diário. A situação também acende um alerta para o risco de acidentes, principalmente em horários de maior movimento e à noite.
Moradores da região cobram providências dos órgãos responsáveis para que a via receba manutenção e o problema seja solucionado o mais breve possível.
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