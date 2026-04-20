Pista sentido Cabo Frio concentrou atendimento da ocorrênciaReprodução/ RC24h
De acordo com as informações iniciais, um dos veículos parou sobre a mureta que divide a pista, enquanto o outro capotou após o impacto.
O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foi acionado e esteve no local para prestar atendimento às vítimas. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.
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