Pista sentido Cabo Frio concentrou atendimento da ocorrênciaReprodução/ RC24h

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - Um acidente envolvendo dois carros foi registrado por volta das 5h da manhã deste domingo (19) na rodovia RJ-140, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A colisão aconteceu nas proximidades da loja Havan, no sentido Cabo Frio.

De acordo com as informações iniciais, um dos veículos parou sobre a mureta que divide a pista, enquanto o outro capotou após o impacto.

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro foi acionado e esteve no local para prestar atendimento às vítimas. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.
 
 
 
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