Segundo a investigação, Rafael Barbosa Dias é apontado como integrante do tráfico de drogas na localidade conhecida como Morro do Limão. - Reprodução/

Segundo a investigação, Rafael Barbosa Dias é apontado como integrante do tráfico de drogas na localidade conhecida como Morro do Limão.Reprodução/

Publicado 16/04/2026 17:03

São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou, na manhã desta quinta-feira (16), a prisão de um homem condenado por tráfico de drogas, em São Pedro da Aldeia.



A ação foi conduzida por agentes da 125ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Milton Siqueira Junior.



Segundo a investigação, Rafael Barbosa Dias é apontado como integrante do tráfico de drogas na localidade conhecida como Morro do Limão. Ele já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e respondia em liberdade provisória.



Após trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais localizaram e prenderam o foragido. Contra ele, havia um mandado de prisão por condenação definitiva com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



O homem foi encaminhado à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

