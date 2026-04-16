Segundo a investigação, Rafael Barbosa Dias é apontado como integrante do tráfico de drogas na localidade conhecida como Morro do Limão.Reprodução/
A ação foi conduzida por agentes da 125ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Milton Siqueira Junior.
Segundo a investigação, Rafael Barbosa Dias é apontado como integrante do tráfico de drogas na localidade conhecida como Morro do Limão. Ele já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e respondia em liberdade provisória.
Após trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais localizaram e prenderam o foragido. Contra ele, havia um mandado de prisão por condenação definitiva com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
O homem foi encaminhado à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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