De acordo com informações, o automóvel estava na via pública quando as chamas começaram. - Reprodução/

De acordo com informações, o automóvel estava na via pública quando as chamas começaram. Reprodução/

Publicado 15/04/2026 18:55

São Pedro da Aldeia - Um veículo pegou fogo na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com informações, o automóvel estava na via pública quando as chamas começaram. Moradores e pessoas que passavam pelo local tentaram conter o fogo utilizando extintores e baldes de água, mas o incêndio se espalhou e atingiu todo o veículo.



O carro era equipado com sistema de Gás Natural Veicular (GNV), o que gerou preocupação entre os presentes. Apesar da situação, não houve registro de explosão. Ninguém ficou ferido.