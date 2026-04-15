De acordo com informações, o automóvel estava na via pública quando as chamas começaram. Reprodução/
De acordo com informações, o automóvel estava na via pública quando as chamas começaram. Moradores e pessoas que passavam pelo local tentaram conter o fogo utilizando extintores e baldes de água, mas o incêndio se espalhou e atingiu todo o veículo.
O carro era equipado com sistema de Gás Natural Veicular (GNV), o que gerou preocupação entre os presentes. Apesar da situação, não houve registro de explosão. Ninguém ficou ferido.
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