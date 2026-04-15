Ao se aproximarem do endereço de forma estratégica, os policiais avistaram dois indivíduos. - Reprodução/

Ao se aproximarem do endereço de forma estratégica, os policiais avistaram dois indivíduos.Reprodução/

Publicado 15/04/2026 18:02

São Pedro da Aldeia - Uma ação conjunta de equipes da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito por tráfico ilícito de drogas na tarde desta terça-feira (14), na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Balneário São Pedro, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com a ocorrência, a operação teve início por volta das 18h, após informações indicarem a existência de um possível ponto de venda de entorpecentes na localidade. Participaram da ação equipes do PATAMO da 2ª Companhia e da P/2.

Ao se aproximarem do endereço de forma estratégica, os policiais avistaram dois indivíduos. Um deles carregava uma sacola, enquanto o outro aparentava não portar nenhum material. No momento da abordagem, um dos suspeitos fugiu em direção a uma área de mata, sendo perseguido por um dos agentes, que acabou se ferindo durante a ação e precisou de atendimento no Pronto Socorro do município.

O segundo indivíduo foi alcançado pelos policiais e, com ele, foi apreendida uma quantidade significativa de drogas: 115 pinos de cocaína, 93 pedras de crack, 22 tiras de maconha e 10 flores da mesma substância.

Ainda segundo a Polícia Militar, durante a abordagem e as buscas no local, a equipe foi alvo de disparos de arma de fogo, sendo necessário reagir à agressão. Após o cessar dos tiros e a estabilização da área, o suspeito detido foi conduzido inicialmente à 125ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia para apreciação da autoridade policial.

O acusado, identificado pelas iniciais Y. K. V. D. S., de 18 anos, permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas.