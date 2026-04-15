Ainda segundo a denúncia, o problema se agravou após as últimas chuvas. - Reprodução/

Ainda segundo a denúncia, o problema se agravou após as últimas chuvas.Reprodução/

Publicado 15/04/2026 18:28

São Pedro da Aldeia - Uma denúncia registrada nesta terça-feira (14) aponta problemas graves de infraestrutura nas ruas Prefeito Arruda Camara e Gilberto N. Machado, localizadas no bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia.



De acordo com o relato, as vias estão em condições precárias, com buracos e trechos constantemente alagados, o que tem dificultado a circulação de veículos. A situação já impacta diretamente o transporte público e escolar: ônibus da linha regular e também o transporte de estudantes deixaram de passar pelas ruas devido ao estado crítico do local.



Ainda segundo a denúncia, o problema se agravou após as últimas chuvas. Moradores afirmam que já buscaram ajuda junto a vereadores e à Prefeitura, mas até o momento nenhuma medida efetiva foi tomada.



Outro fator que contribui para a deterioração das vias é o escoamento constante de água proveniente de um cano ligado a um galpão nas proximidades. A água escorre de uma rua para outra, formando poças que não secam e agravando a formação de buracos, mantendo o trecho sempre úmido e de difícil acesso.



O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e com a concessionária Prolagos para obter esclarecimentos sobre a situação e possíveis providências. A Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano informou que possui projetos para a realização de obras de infraestrutura em bairros aldeenses que ainda não passaram por intervenções.



Entretanto, a implementação desses projetos está condicionada à inscrição do município em novos programas do Governo Federal ou Estadual. O governo municipal segue atento às oportunidades e aguarda a abertura desses programas para dar continuidade aos serviços de drenagem pluvial urbana, pavimentação e demais ações complementares no município.



Já a Prolagos informou que uma equipe será enviada ao local para verificar o caso.