Rosimere Ferreira do Nascimento, mãe de Dayanne, participou da ação e teria recebido os valores pagos pela vítima, que somaram cerca de R$ 15 mil. - Reprodução/

Rosimere Ferreira do Nascimento, mãe de Dayanne, participou da ação e teria recebido os valores pagos pela vítima, que somaram cerca de R$ 15 mil.Reprodução/

Publicado 16/04/2026 17:10

São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, realizou, na manhã desta quinta-feira (16), a prisão de duas mulheres em cumprimento a mandados de condenação definitiva.



De acordo com as investigações, Dayanne Ferreira Aud Poubel manteve relacionamento com um idoso e, após o término, passou a alegar estar grávida, solicitando valores em dinheiro sob a justificativa de custear um aborto.



Ainda segundo a apuração, Rosimere Ferreira do Nascimento, mãe de Dayanne, participou da ação e teria recebido os valores pagos pela vítima, que somaram cerca de R$ 15 mil.



As investigações apontaram que as duas atuaram em conjunto e exigiram o pagamento mediante ameaça de expor a situação à família da vítima.



As duas foram condenadas por extorsão, conforme o artigo 158 do Código Penal, com decisão transitada em julgado. Após a prisão, foram realizados os procedimentos de praxe e elas foram encaminhadas ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.



A Polícia Civil informou que mantém ações de investigação e reforçou a importância de denúncias por parte da população.