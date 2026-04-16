O festival aposta nos ingredientes e tradições locais para destacar a identidade aldeense, misturando sabores da lagoa, das salinas e da produção rural da região.Reprodução/ Igor
A proposta vai além da comida. O festival aposta nos ingredientes e tradições locais para destacar a identidade aldeense, misturando sabores da lagoa, das salinas e da produção rural da região. Tainha, camarão da lagoa, banana-da-terra, urucum e aroeira aparecem em receitas criativas que prometem chamar a atenção do público.
Entre os destaques estão combinações como medalhão de tainha com geleia de aroeira, bobó de camarão no coco verde, hambúrguer com camarão empanado e sobremesas elaboradas com chocolate, frutas e especiarias regionais.
Os preços também foram definidos para facilitar a escolha do visitante. Pratos principais custam entre R$ 69 e R$ 99, sanduíches variam de R$ 39 a R$ 49 e sobremesas ficam entre R$ 19 e R$ 39.
Além de experimentar os pratos, quem visitar a cidade pode aproveitar pontos turísticos como a Casa dos Azulejos, Casa da Flor, Trilha dos Cardeiros, Ilha do Boi e Fazenda Roberto Marinho. O pôr do sol no outono é outro atrativo que costuma chamar atenção na Costa do Sol.
A expectativa dos organizadores é fortalecer a economia local, movimentar bares e restaurantes e atrair visitantes em um período tradicionalmente mais tranquilo para o turismo regional.
Com estreia marcada para o fim de abril, o Festival Aldeia Gastronômica chega com a promessa de colocar São Pedro da Aldeia de vez no mapa dos grandes eventos gastronômicos do estado.
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