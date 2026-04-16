O festival aposta nos ingredientes e tradições locais para destacar a identidade aldeense, misturando sabores da lagoa, das salinas e da produção rural da região. - Reprodução/ Igor

O festival aposta nos ingredientes e tradições locais para destacar a identidade aldeense, misturando sabores da lagoa, das salinas e da produção rural da região.Reprodução/ Igor

Publicado 16/04/2026 17:14

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia já tem um novo motivo para entrar no roteiro de quem ama comer bem. A cidade recebe, entre os dias 30 de abril e 17 de maio, a primeira edição do Festival Aldeia Gastronômica, reunindo 26 estabelecimentos com pratos exclusivos criados especialmente para o evento.



A proposta vai além da comida. O festival aposta nos ingredientes e tradições locais para destacar a identidade aldeense, misturando sabores da lagoa, das salinas e da produção rural da região. Tainha, camarão da lagoa, banana-da-terra, urucum e aroeira aparecem em receitas criativas que prometem chamar a atenção do público.



Entre os destaques estão combinações como medalhão de tainha com geleia de aroeira, bobó de camarão no coco verde, hambúrguer com camarão empanado e sobremesas elaboradas com chocolate, frutas e especiarias regionais.



Os preços também foram definidos para facilitar a escolha do visitante. Pratos principais custam entre R$ 69 e R$ 99, sanduíches variam de R$ 39 a R$ 49 e sobremesas ficam entre R$ 19 e R$ 39.



Além de experimentar os pratos, quem visitar a cidade pode aproveitar pontos turísticos como a Casa dos Azulejos, Casa da Flor, Trilha dos Cardeiros, Ilha do Boi e Fazenda Roberto Marinho. O pôr do sol no outono é outro atrativo que costuma chamar atenção na Costa do Sol.



A expectativa dos organizadores é fortalecer a economia local, movimentar bares e restaurantes e atrair visitantes em um período tradicionalmente mais tranquilo para o turismo regional.



Com estreia marcada para o fim de abril, o Festival Aldeia Gastronômica chega com a promessa de colocar São Pedro da Aldeia de vez no mapa dos grandes eventos gastronômicos do estado.

