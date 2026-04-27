Devido ao incidente, o trânsito apresentou lentidão no trecho.Reprodução/ Fonte Certa
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. Equipes da CCR Vialagos, concessionária responsável pela administração da via, também estiveram no local com viaturas e auxiliaram no controle das chamas.
Devido ao incidente, o trânsito apresentou lentidão no trecho. Segundo imagens registradas no local, a rodovia operou com apenas uma faixa liberada no sentido São Pedro da Aldeia durante o atendimento da ocorrência.
Até o momento, não há informações sobre feridos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.