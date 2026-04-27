Devido ao incidente, o trânsito apresentou lentidão no trecho. - Reprodução/ Fonte Certa

Devido ao incidente, o trânsito apresentou lentidão no trecho.Reprodução/ Fonte Certa

Publicado 27/04/2026 12:27

São Pedro da Aldeia - Um carro pegou fogo no acostamento da RJ-124, na altura do km 57, na chegada de São Pedro da Aldeia, na noite desta sexta-feira (24). As chamas se espalharam e atingiram a vegetação de um loteamento em construção às margens da rodovia.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. Equipes da CCR Vialagos, concessionária responsável pela administração da via, também estiveram no local com viaturas e auxiliaram no controle das chamas.



Devido ao incidente, o trânsito apresentou lentidão no trecho. Segundo imagens registradas no local, a rodovia operou com apenas uma faixa liberada no sentido São Pedro da Aldeia durante o atendimento da ocorrência.



Até o momento, não há informações sobre feridos.