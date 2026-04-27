Até o momento, a Fiscalização de Posturas registrou 22 autuações, sendo 15 relacionadas a ônibus de turismo e sete a veículos de passeio. - Reprodução/

Até o momento, a Fiscalização de Posturas registrou 22 autuações, sendo 15 relacionadas a ônibus de turismo e sete a veículos de passeio.Reprodução/

Publicado 27/04/2026 12:41

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia intensificou a fiscalização sobre ônibus de turismo e estacionamentos que atuam de forma irregular no município. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, tem como objetivo garantir o ordenamento urbano, o cumprimento da legislação municipal e a concorrência justa entre os prestadores de serviço.



A operação, que segue até este domingo (26), conta com a atuação da Guarda Civil Municipal, da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Fiscalização de Posturas. As equipes estão distribuídas em diferentes pontos da cidade, verificando veículos estacionados de forma irregular e fiscalizando ônibus de turismo que operam sem o pagamento da taxa municipal obrigatória.



Até o momento, a Fiscalização de Posturas registrou 22 autuações, sendo 15 relacionadas a ônibus de turismo e sete a veículos de passeio.



De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, a intensificação das ações ocorre principalmente em períodos de maior movimentação, como feriados e finais de semana. “Estamos intensificando a fiscalização no município durante os feriados e também nos finais de semana para coibir o estacionamento, o embarque e o desembarque irregular de ônibus de turismo. Essa ação é fundamental para garantir a organização do espaço público, a segurança viária e a mobilidade urbana, além de preservar o direito de ir e vir da nossa população e dos visitantes”, afirmou.



Ainda segundo o secretário, o trabalho das equipes envolve orientação, fiscalização e, quando necessário, a aplicação de medidas administrativas para assegurar o cumprimento das normas.



A população também pode colaborar com a fiscalização por meio de denúncias de estacionamento e veículos irregulares. O contato pode ser feito pela assistente virtual da Prefeitura, Salina, via WhatsApp, pelo número (22) 98878-9913. Outra opção é o atendimento presencial na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, localizada na Rua Agenor Pimentel de Carvalho, 278, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

