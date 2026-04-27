A vítima foi identificada como Antônio Carlos da Conceição. - Reprodução/

A vítima foi identificada como Antônio Carlos da Conceição.Reprodução/

Publicado 27/04/2026 12:47

São Pedro da Aldeia - Um homem de 57 anos morreu após um acidente envolvendo dois carros na madrugada de sexta-feira (24), na RJ-106, em São Pedro da Aldeia.



A vítima foi identificada como Antônio Carlos da Conceição. Segundo informações da Polícia, ele conduzia um dos veículos no sentido Iguaba Grande quando foi atingido na traseira por outro carro que seguia na mesma direção.



Ainda de acordo com a ocorrência, antes da colisão, o segundo automóvel teria perdido o controle após bater contra uma mureta.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, ao chegarem ao local, confirmaram o óbito. A área foi isolada para a realização da perícia.



Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde será investigado.