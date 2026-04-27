O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada para uma unidade hospitalar do município.Reprodução/ Agência RLagos
O acidente foi registrado nesta segunda-feira (27) e mobilizou equipes de emergência, que chegaram ao local para atendimento da ocorrência.
O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada para uma unidade hospitalar do município. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde.
A colisão provocou lentidão no trânsito no sentido Cabo Frio, com formação de congestionamento em um dos principais acessos entre cidades da região.
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