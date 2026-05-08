Equipes foram até a Rua A, s/n, em Porto da Aldeia, onde localizaram o ex-atleta. - Reprodução/

Equipes foram até a Rua A, s/n, em Porto da Aldeia, onde localizaram o ex-atleta.Reprodução/

Publicado 08/05/2026 11:45

São Pedro da Aldeia - O goleiro Bruno Fernandes foi preso na noite desta quinta-feira (7) em São Pedro da Aldeia, após permanecer cerca de dois meses foragido da Justiça. A prisão ocorreu no bairro Porto da Aldeia, durante uma operação conjunta entre o setor de inteligência do 25º BPM, em Cabo Frio, e o serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais.



De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes foram até a Rua A, s/n, em Porto da Aldeia, onde localizaram o ex-atleta. Segundo a PM, Bruno não apresentou resistência e colaborou com os agentes durante toda a abordagem.



Após a captura, ele foi conduzido inicialmente para a 125ª DP, em São Pedro da Aldeia, para cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, a ocorrência foi encaminhada para a 127ª DP, em Armação dos Búzios, responsável pelos procedimentos legais.



O mandado de prisão havia sido expedido no dia 5 de março pela Vara de Execuções Penais, após o entendimento de que Bruno descumpriu regras da liberdade condicional. Segundo informações do Ministério Público do Rio de Janeiro, o goleiro viajou ao Acre, em fevereiro, sem autorização judicial, para atuar pelo Vasco-AC, além de não retornar ao regime semiaberto quando determinado pela Justiça.



O MPRJ apontou ainda que Bruno deixou de atualizar o endereço residencial por três anos, descumpriu horários de recolhimento, frequentou locais proibidos e realizou viagens sem autorização judicial. Entre os episódios citados está a presença em uma partida no Maracanã e em um estádio de Minas Gerais.



Bruno Fernandes foi preso em 2010 pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, crime que teve ampla repercussão nacional e internacional. Em 2013, ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.



O goleiro permaneceu em regime fechado entre 2010 e 2019, quando progrediu para o semiaberto. Em 2023, a Justiça concedeu liberdade condicional.