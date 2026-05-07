Canoa havaiana marcou programação esportiva em São Pedro da Aldeia. - Reprodução/

Canoa havaiana marcou programação esportiva em São Pedro da Aldeia.Reprodução/

Publicado 07/05/2026 16:29

São Pedro da Aldeia - O fôlego dos competidores e a energia do público vão se encontrar na orla da Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, neste sábado (9). A Lagoa de Araruama vai se transformar em um grande palco de superação para as disputas de aquathlon, natação e canoa havaiana, prometendo um dia de pura adrenalina no Fest Verão 2026.



A programação começa cedo com o aquathlon. O movimento na areia inicia às 6h para retirada de kits, com a largada principal (masculino e feminino) às 7h30. O fôlego dos pequenos também terá vez: a categoria kids até 11 anos larga às 8h45, seguida pelos jovens de 12 e 13 anos às 8h50.

Natação foi uma das atrações centrais da programação Reprodução/

Logo em seguida, a velocidade toma conta do torneio com a natação. Às 9h10, os nadadores enfrentam o desafio dos 1.500m na prova principal. A nova geração entra na água logo depois, com os 100m para crianças até 11 anos às 9h50 e o percurso de 200m para atletas de 12 e 13 anos às 10h.



Competições reforçaram vocação esportiva da lagoa aldeense Reprodução/

À tarde, as remadas rítmicas da canoa havaiana entrarão em cena na Laguna de Araruama. Após o check-in às 12h e o briefing às 12h30, as águas recebem as categorias open (feminino, masculino e mista) a partir das 13h. A experiência dos remadores master 40 entra em ação às 14h30, encerrando as disputas antes da grande premiação, marcada para as 16h30. Vale lembrar aos competidores da canoa que a entrega de kits acontece nesta quinta-feira (7), das 8h30 às 20h, e na sexta-feira (8), das 8h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.



A retirada de kits para as equipes de canoa havaiana poderá ser realizada por um único representante do grupo. A medida visa otimizar o credenciamento e garantir maior agilidade aos competidores. Para efetuar o procedimento, o responsável deverá apresentar, obrigatoriamente, o termo de responsabilidade e assessoria devidamente assinado por todos os membros da equipe, acompanhado das cópias dos documentos de identidade de cada atleta inscrito.