As imagens mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e realiza o furto.Reprodução/ A Voz do Aldeense
De acordo com as informações, a ação aconteceu na madrugada de sábado (2), por volta das 3h14, e foi registrada pelo sistema de monitoramento interno. As imagens mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e realiza o furto.
O caso está sendo investigado pelas autoridades, que utilizam as imagens para tentar identificar o autor do crime. Até o momento, não há informações sobre prisão. A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).
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