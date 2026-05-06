As imagens mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e realiza o furto. - Reprodução/ A Voz do Aldeense

As imagens mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e realiza o furto.Reprodução/ A Voz do Aldeense

Publicado 06/05/2026 13:40

São Pedro da Aldeia - Um homem foi flagrado por câmeras de segurança enquanto furtava um estabelecimento no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia. O local funciona como depósito de bebidas e doces.



De acordo com as informações, a ação aconteceu na madrugada de sábado (2), por volta das 3h14, e foi registrada pelo sistema de monitoramento interno. As imagens mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento e realiza o furto.



O caso está sendo investigado pelas autoridades, que utilizam as imagens para tentar identificar o autor do crime. Até o momento, não há informações sobre prisão. A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).

